台鐵牡丹站設置3座電梯，改善無障礙設施，6日舉行啟用典禮。（陳彩玲攝）

台鐵牡丹站因運量低改為無人招呼站，台鐵為實踐鐵路行車安全改善計畫，今年設置3座電梯，但有民眾反映，無人替輪椅使用者擺放渡板，身障者上下車相當不便。對此，運務段回應，因應電梯已從雙溪站調派人員協助。

牡丹站1922年9月13日啟用，迄今建站百年，乘客多為在地通勤族及長者，因運量較低，近年改為簡易站，由雙溪車站管理。台鐵局表示，該站點先前是月台地下道，年長、行動不變者轉乘時相當不便，為提升旅運服務、促進地方發展，以及因應高齡化社會結構，及建立友善旅運服務環境，斥資2465萬4456元改善無障礙設施。

台鐵局指出，局內依通用設計準則設置電梯，興建3部電梯，6日舉行啟用典禮，另整建原有地下道牆面及地面，以及增加監視、照明設備，盼整合附近觀光景點。不過，一名在地莊姓男子表示，現有電梯可以轉乘，但輪椅使用者上車時，沒有人員協助放置渡板，仍無法搭火車，相當不便。

對此，宜蘭運物段業務主任蕭寀婷回應，因應電梯啟用，已從雙溪車站調派一名同仁支援，每週二至六、上午8時至下午3時，會有人員協助擺放渡板或其他服務，其餘時間若乘客有需要，牡丹站有提供雙溪站電話，可以致電提出需求，台鐵局會派員前往協助，後續也會將詳細資訊公告在網站上。

蕭寀婷強調，人員已準備就緒，但牡丹站彎度較大，第一月台往北使用原有渡板可行，但第二月台往南間距太小，需要特別訂製，目前廠商還在製作，最快11日可以使用，未來不止服務在地長者，從外地前來遊客也能使用。