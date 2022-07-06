驅動IC產業不敵消費性電子市場疲軟，聯詠(3034)6月合併營收明顯下滑，進而衝擊第二季合併營收未能達財測，依照現階段市場情況來看，下半年需求難有顯著復甦，驅動IC產業有挑戰，下半年砍單壓力將有增無減。

消費性電子產品市場持續低迷，聯詠6月受到SoC(系統單晶片)、驅動IC銷售同步下滑，營收跌破100億元大關，僅剩81.58億元，月減少25.72%，年減少29.55%，創17個月新低；累計第二季營收314.61億元，季減達13.55%，遠遜財測預估。聯詠原先釋出的第二季財測為合併營收約為345~358億元，毛利率約為46%~49%、營業利益率32%~35%。

第二季除烏俄戰爭持續，使得全球通膨加劇外，大陸重手封控，也使得原先就低迷的消費性電子產業雪上加霜，也衝擊聯詠營收表現。法人則預估，聯詠第二季主要是受到三星暫停出貨，衝擊6月合併營收明顯下滑，進而影響第二季合併營收未能達財測。

全球通膨加劇下，宏觀經濟逆風且原先預期的618銷售檔期不如預期，近期市場研調機構已下修2022年筆電與智慧型手機預估出貨量，在通膨壓力上升的拖累下，下半年需求將保持疲弱且難有顯著復甦，驅動IC產業營有挑戰，下半年砍單壓力將有增無減。

先前就有外資認為，驅動IC需求的修正增添聯詠下半年的不確定性，儘管聯詠一直看好的OLED驅動IC和汽車相關的銷售增長，但汽車營收占比在下半年依舊不會超過3%，不足以抵消其他領域的疲軟，且智慧型手機市況不佳，也限制的聯詠的成長空間，故將聯詠價由400元調降到260元，評等降至減碼。