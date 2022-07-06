雲林縣府以市地重畫催生延宕40年的斗南鎮小東工業區，4月竣工亮相，縣府本月首次標售抵費地，5筆土地吸引50家廠商投標，乙種工業用地每坪最低價12.4萬，最高價14.4萬元，遠遠超乎縣府預期，本月中及下月初還有24筆縣府土地要標售，縣長張麗善今（6日）親自招商。
斗南小東工業區位於斗南交流道下2分鐘車程、斗六市區往虎尾的必經之地，擁有極佳交通條件，4月竣工啟用後，有意擴廠的中小企業密切關注，縣府也期待它成為金雞母。
縣府地政處規畫3次抵費地標售，第一次標售作業5筆土地日前開標，底價約每坪10萬元左右，結果4筆「乙工」土地得標價從每坪12.4萬到14.9萬不等，1筆「產專」得標價每坪13.1萬元，得標價總計1億7884萬多元，縣府感到十分驚喜與滿意。
第2次標售作業12筆土地將於7月15日截止收標，第3次標售9筆土地，公告期間為7月1日至8月2日。縣府6日舉行小東工業區、高鐵產業專用區、斗六社口商業區招商說明會並聽取廠商意見，包括國際連鎖速食業者、3家影城業者都出席。
張麗善表示，雲林縣是亟待開發的處女地，也是工商產業拓展的最佳選擇，土地價格比六都低廉、生活成本與壓力也較低，是個非常宜居的城市，小東工業區縣府的抵費地標售5筆土地吸引50個標封，人氣之旺可見一斑，歡迎廠商來雲林挑選適合的土地，也給予縣府寶貴意見。
張麗善說，她上任以來極於擘畫工商業發展，背後的原因是雲林縣的「高齡化」、「少子化」，一年有6000名學生畢業，兩年就有1萬2000名，若沒有工業區、農業升級加值廠商，年輕人沒有辦法留在家鄉生活，長輩就無人照顧，增加雲林就業機會就可一次解決2個問題。
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