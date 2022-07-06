雲林縣長張麗善出席小東工業區、高鐵產業專用區、斗六社口商業區招商說明會對廠商勸進。（周麗蘭攝）

曾任8個工業區服務中心主任的林揮獅對於中小企業廠商的拓廠成本表達憂慮，同時樂見雲林縣開發充足土地引進工商業。（周麗蘭攝）

雲林縣府以市地重畫催生延宕40年的斗南鎮小東工業區，4月竣工亮相，縣府本月首次標售抵費地，5筆土地吸引50家廠商投標，乙種工業用地每坪最低價12.4萬，最高價14.4萬元，遠遠超乎縣府預期，本月中及下月初還有24筆縣府土地要標售，縣長張麗善今（6日）親自招商。

斗南小東工業區位於斗南交流道下2分鐘車程、斗六市區往虎尾的必經之地，擁有極佳交通條件，4月竣工啟用後，有意擴廠的中小企業密切關注，縣府也期待它成為金雞母。

縣府地政處規畫3次抵費地標售，第一次標售作業5筆土地日前開標，底價約每坪10萬元左右，結果4筆「乙工」土地得標價從每坪12.4萬到14.9萬不等，1筆「產專」得標價每坪13.1萬元，得標價總計1億7884萬多元，縣府感到十分驚喜與滿意。

第2次標售作業12筆土地將於7月15日截止收標，第3次標售9筆土地，公告期間為7月1日至8月2日。縣府6日舉行小東工業區、高鐵產業專用區、斗六社口商業區招商說明會並聽取廠商意見，包括國際連鎖速食業者、3家影城業者都出席。

張麗善表示，雲林縣是亟待開發的處女地，也是工商產業拓展的最佳選擇，土地價格比六都低廉、生活成本與壓力也較低，是個非常宜居的城市，小東工業區縣府的抵費地標售5筆土地吸引50個標封，人氣之旺可見一斑，歡迎廠商來雲林挑選適合的土地，也給予縣府寶貴意見。

張麗善說，她上任以來極於擘畫工商業發展，背後的原因是雲林縣的「高齡化」、「少子化」，一年有6000名學生畢業，兩年就有1萬2000名，若沒有工業區、農業升級加值廠商，年輕人沒有辦法留在家鄉生活，長輩就無人照顧，增加雲林就業機會就可一次解決2個問題。