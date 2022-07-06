以大地實景為幕，結合部落美食、美學、音樂及特色工藝營造的沈浸式體驗樂園「縱谷原遊會—部落食樂園」，今年以「涼感」為主題安排山野獵場等7大區，活動優惠套票開始預購。

花東縱谷國家風景區管理處自2018年開始舉辦「縱谷原遊會」，分別發展出「餐桌上的部落旅行」及「部落食樂園」兩個子品牌。部落食樂園去年首度辦理，集結花東縱谷的阿美、布農、賽德克、太魯閣和卑南族等超過25個部落與33個在地店家，邀請民眾在餐食體驗、獵人體驗、山谷舞台、手作工藝等，以輕鬆活潑的方式感受與認識部落文化。

縱管處今天發布訊息表示，今年推出以「涼感」為主題的部落食樂園，將於8月27、28 日在花蓮富里鄉羅山遊客中心登場，前50名入場民眾能獲得下賓朗部落族人手做傳統卑南族花環，並與舞團共舞。

「部落食樂園」安排7大主題區，有射箭、擲矛、設陷阱抓山豬與烤山豬的「山野獵場」；新主題區「saesa涼舞台」特別安排4場親子繪本朗讀，稻草童玩遊戲區讓親子同樂；「美學家屋」設計藤編小提籃、魚筌小夜燈、天然編織輪傘草杯墊、手花環。

「mumu廚房」以涼感天然的食療消暑，「山谷舞台」邀請皆入圍今年金曲獎的歌手舒米恩、以莉高露，以及姚宇謙高歌，「選品市集」有原汁原味的攤商熱情迎賓。

縱管處長郭振陵表示，3組優惠套票預購自即日起至20日開賣，活動同時與花蓮縣政府的花蓮好Q合作，市集攤位消費滿100元集1點，集滿10點，即可兌換Q幣300點再享消費折抵。詳情可上官網查詢。（編輯：陳政偉）1110706