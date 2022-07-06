頭份市公所整修永和山水庫自行車道，目前已完工，沿線休憩點全部換新。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所整修永和山水庫自行車道，目前已完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市永和山水庫周邊自行車道，向來是頭份市及周邊鄉鎮居民重要的休憩去處，在完工使用10餘年後，頭份市長羅雪珠向中央申請經費將全部車道整修一新，將部分危險路段重築駁坎，並增加指示標牌、休息點等，讓市民享用全新又安全的自行車道。

頭份市永和山水庫自行車道全長約有4公里，是1個略呈T字型的路網，包括了牛欄河苗5線及東興小份坑道等2條路線。平日常有市民到此健行運動，或是騎乘腳踏車繞行山區，享受山林美景及清新空氣。

自行車道完工多年後，許多路段柏油鋪面都已裂損，部分路段甚至因雨發生崩坍，沿線休憩點都已毀損不堪使用，頭份市長羅雪珠向內政部營建署提報計畫，獲撥1750萬元，於去年12月中旬開工，今年5月完工。

頭份市公所規畫自行車道整建計畫，除了改善並提升既有道路品質，並結合當地自然及客家人文資源介紹，全區導覽規劃完善，並設有資源解說牌、方向標示牌及里程樁，沿途風光秀麗，並有多處景點值得駐足停留，舉凡百年茄冬樹下伯公、挑擔古道、尿磜仔山洞口及樟樹伯公等，遊客可於周末假期攜家帶眷前往散步踏青或騎乘自行車，漫步享受悠閒的午後。

頭份市長羅雪珠表示，永和山水庫自行車道原有路面年久失修、安全護欄損壞、休憩節點及導覽內容不足，這次藉由補助改善，完工後整體路段走起來更加舒適及安全，而新增的兩處休憩節點中途可小憩一番，提供頭份市民有條心曠神怡的悠遊去處。