近來政治圈再度因為論文抄襲爭議鬧得沸沸揚揚，有一名網友好奇之下，找出許多在國內攻讀碩士之政治人物的論文，沒想到許多網友看了之後，紛紛大讚無任所大使林佳龍的論文是必讀佳作，也感嘆「絕對適合當政治學者，但不適合從政」、「選舉真的不太行」。

原PO在Dcard發文表示，他因為最近的論文議題，好奇在台灣唸研究所的政治人物論文寫什麼，粗略的找了一下之後，整理出包括台灣民眾黨籍台北市長柯文哲、國民黨籍新北市長侯友宜、無黨籍台北市議員林穎孟等人的論文，其中民進黨籍林佳龍在台大政治所的著作《國民黨與民進黨的群眾基礎：臺灣選民政黨支持的比較分析》被引用數高達52次、點閱數為4976次，國民黨籍前高雄市長韓國瑜於政大東亞所所著的《從中共對台統戰看兩航談判》則是被引用數8次、點閱數23972次。

對此，許多網友紛紛表示「原來高虹安是台大資工」、「我對大仁哥的碩士論文特別感興趣欸哈哈」、「陳建仁的專業跟他的碩論⋯？《國中缺席缺課學生之研究》，我記得他有出過公衛的書，寫這種題目覺得有點落差」、「我只覺得以後要小心不要當政治人物或是有名人士，不然被挖出研究所論文，我自己都不知道在寫什麼狗蛋」。

其中不少人大讚林佳龍的論文，「林佳龍的碩士論文、博士論文都是海外知名，直到今日，討論戰後臺灣政治、歷史、社會等，都一定要讀他的碩博論，黑龍就真的可惜，絕對適合當政治學者，但不適合從政」、「林佳龍那篇，就是做台灣政治史的大概都要看一下，對很多法政的人來說應該算是指閱，但選舉真的不太行，笑死」、「林佳龍的博論，要跟吳乃德（吳怡農他爸）的博論合在一起看，兩本都是戰後台灣政治、選舉、國民黨組織史的必讀經典」。