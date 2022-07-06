航空運務系學生畢業出路廣，除可擔任航空公司空服人員，亦可投入地勤及航空運輸等相關工作，前景看好。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

根據國際航空運輸協會(IATA)統計，受疫情影響，今年航空貨運業預計將運送超過6800萬噸貨物，創歷史新高，空運人才需求大增。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學斥資5億元投入航空機械系與飛行、民航人員技術系，後疫情航空業復甦，新增「航空運務系」已獲教育部核准，並預計112學年度招生，未來培育空勤、地勤及運輸專業人才，畢業後經公司招募甄選投入職涯，為國際航空產業再添生力軍。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽以國際化發展為主軸，連續5年獲英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，師資來自全球16國、逾640所海外學校簽訂學術合作協議。航空學院課程依循航空公司航務、機務、運務進行規劃，為學子打造飛航圓夢基地，成就國際航空產業人才。

朝陽科大航空學院長江支弘說，配合航空運輸環境與產業所需，新設航空運務系，課程設計與規劃完全參酌航空公司機場旅客、貨物、郵件運輸作業的需求，發展以「客貨作業」與「企劃行政」為主軸，包括空勤、地勤及航空運輸相關等服務專業人力培養，前景看好。

朝陽科大航空運務系籌備主任郭仲偉指出，新設航空運務系規畫建置「聯檢通關實作教室」、「票務訂位實作教室」、「客貨作業訓練教室」及「航空保安與危險品實務教室」等專業教室，全方位訓練航空產業專業人力。

郭仲偉說，航空運務系學生畢業後，除擔任航空公司專業空服人員，另機場事務作業（調度派遣相關）、機場運務作業（機場運務人員、貨運運務、機坪地勤）、訂位票務（作業相關職務）、企劃行政（航權申請與航點開拓、企劃行銷相關）等，或升學及報考交通行政類、移民特考、關務特考等。

朝陽科大與長榮航空、飛特立航空，簽訂航空航務與運務合作協議，與國內各航空公司及桃園機場公司等航空等洽談產學合作，除與航空公司實習合作，並推動學生實習銜接就業規畫，與國立高雄餐旅大學簽訂教學合作協議，將開設國際航空運輸協會專業訓練課程，培育國際飛航人才。