淺倉唯最早是數位聲優偶像團體「22/7」的成員之一，前藝名為花川芽依，為虛擬偶像「齋藤妮可露」配音，2017年正式露臉出道，曾一度因健康問題退出「22/7」團體，去年底才用本名淺倉唯復出演藝圈；由於她在《假面騎士REVICE》爆紅，經紀公司順勢推出寫真集，從社群分享的比基尼照片中更讓粉絲一睹淺倉唯的可愛臉孔下，有著深藏不露的好身材；不過近日卻傳出她被跟蹤，對方甚至入侵住處，讓不少粉絲感到驚訝。

淺倉唯昨（5）日在Instagram發表聲明，表示6月18日有名陌生人士破壞她家的門鎖並闖入，事後還若無其事的共乘一輛電梯，並在她返回住處時偷偷跟著，站在視線死角偷窺，淺倉唯事後跟警方報案，在警方的陪同下一起觀看見監視器，證實確實有跟蹤和闖入住處、惡意傷害等事實。

為了安全，淺倉唯暫時躲到朋友家，過幾天她以為安全了返回住處，沒想到門鎖卻傳出聲音，這讓她感到恐懼，聯絡警方後成功將嫌犯抓獲，目前嫌犯正在接受調查。此外，讓淺倉唯感到生氣的是另一件事，則是事發當下她和經紀公司「Libera」尋求幫助：「希望能安排避難所！」同時希望能發表聲明對外公布跟蹤事件，警醒其他不法份子，卻被經紀公司駁回，且她再次報案才發現經紀公司甚至沒有提起訴訟，對此淺倉唯只好透過個人帳號發布過程始末：「雖然會不安以及擔心，但想讓每個人都知道事件始末，更為了保護自己。」

所屬經紀公司後來才發布聲明，表示將會用法律途徑保護藝人，許多粉絲也在留言區呼籲經紀公司要盡到保護藝人的責任。