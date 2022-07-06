新竹市長林智堅預備辭職參選桃園市長，卻突被爆料涉及論文抄襲風波，台北市議員王鴻薇譏諷他為「抄跑市長」，曾任台大新聞所教授的彭文正也比喻國安局長陳明通為「一逃殺三士」。資深媒體人羅友志認為，林智堅是總統蔡英文培養7年多的愛將，陳明通又是倚仗的左右手，很難「斷尾求生」切割，應會「硬挺到底」；而台大要9月才公布調查結果，這2個月正是國民黨最好打滿貫全壘打的時機。

羅友志在中天《大新聞大爆卦》節目中，分析蔡英文對「抄跑市長」的態度表示：「她的個性，信就會一直信下去，信到不能信為止，才會再去想辦法看怎麼救。像陳時中跟林智堅，這兩個是她最頭痛的狀況，兩個都是愛將啊！愛到用1年多的時間去培養他們，林智堅更是用了7年的時間去培養，培養出來了之後，現在兩個全部出事。」

（影片來源取自《大新聞大爆卦》若有移除請見諒）

現在兩個最愛的「小英男孩」都出狀況，蔡英文會怎麼想？羅友志判斷，她一定會撐到最後一刻，至少先把他們兩個救回來，「這才是國民黨最好的時候啊！因為一定會撐下去。」台大說9月才要公布調查結果，但蔡英文不會斷尾求生的，一定會繼續坳下去，這才是國民黨最好打「Home Run」滿貫全壘打的時候。

羅友志表示，這時候如果可以有第二波學術界、第三波張善政，將攻勢串聯出來，凸顯國民黨真的有辦法經世濟民，「這一把才是真正地打感覺啊！」他還提到彭文正所謂的「一逃殺三士」，指出彭文正已經看穿了內幕，「彭老師認為不只這一組，不只是余正煌的正煌體，他的東西可以給林智堅用，有沒有可能給其他人用？有沒有可能他(陳明通)下面173組裡面，也有類似這樣的組合？這才是可怕的。」

羅友志說：「如果再這樣砰砰砰爆下去，那陳明通就完了啊！如果這173組還有智堅們、正煌們，國安局是蔡總統很倚重的單位，這一把才能讓她芳心大亂嘛！所以我才會說這個是好料，絕佳的好料，但是怎麼玩？怎麼讓它繼續下去？這是國民黨的功課。」