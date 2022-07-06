BWF超級500系列馬來西亞大師賽，寶島一姐戴資穎今天（6日）下午首輪賽事登場，面對生涯首次交手的韓國選手沈有振，小戴歷時24分鐘迅速以21比11、21比8獲勝，進入16強。

戴資穎上周六（2日）在馬來西亞公開賽女單準決賽，於第3局擦傷右手肘、兩度暫停治療，浴血奮戰的她最終不敵中國大陸陳雨菲，無緣在這項賽事完成4連霸，該場比賽結束時雙方選手網前致意時，陳雨菲也關心詢問小戴手肘狀況，小戴也說右手沒有大礙，本周繼續在大馬出賽。

今天出賽戴資穎右手肘擦傷的傷口仍包覆著紗布，不過擊球手感沒有受到太大影響，倒是對手首局出界失誤較多，小戴很快就以11比3大幅領先進入技術暫停，回到場上沈有振一波4比0小高潮稍微追到剩5分差，不過小戴也回敬一波連得4分攻勢揚長而去，短短11分鐘就先收下一局。

第2局開始沈有振率先得分，戴資穎連得4分超前，就此一直領先，過程中小戴落點精準的打法讓沈有振更加受挫，小戴又是11比3、8分領先進入技術暫停，下半局沈有振仍無法壓制小戴主動攻擊搶分，自己也有一些掛網失誤，小戴20比7擁有13個賽末點，沈有振救回了一分，最後還是回球掛網，讓小戴拿下比賽勝利。

戴資穎上一站馬來西亞公開賽右手肘擦傷，休息3天恢復出賽。（Badminton Photo提供）