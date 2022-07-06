【全程影音】羅智強子弟兵告發林智堅論文抄襲 怒轟：不要像陳柏惟一樣硬拗

新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，國民黨台北市前議員羅智強今（6）日在臉書表示，他的4個助理今日上午到台北地檢署，告發林智堅涉嫌論文抄襲，他大讚：「告得好！」還貼出了屏東縣議員候選人練鴻慶的1分鐘「論文門」影片，引發討論。

羅智強今日表示，「我的4個助理告發林智堅論文涉嫌抄襲」，分別為楊植斗、練鴻慶、陳芳盈、蔡宗豪，4人分別參選台北市、屏東縣、雲林縣、台南市議員，今日上午到台北地檢署，告發林智堅涉嫌論文抄襲，讓羅智強大讚「這就是强團隊，告得好！」

羅智強更直言「我的4個團隊青年為公義挺身而出，我非常的驕傲、欣慰」，他也期待這4位「強團隊」青年，能夠承襲「強團隊」無畏無懼的精神，勇敢發聲，監督執政者。

羅智強更分享了練鴻慶拍攝的1分鐘「論文門」影片，練鴻慶質疑：「林智堅把賣給政府的產品偷回來，這也是違法，蔡英文總統你要包庇這樣的犯罪嗎？」林智堅日前表示，因為竹科管理局的標案內容他也有參與，所以他拿標案的計畫內容大幅度的使用，練鴻慶直言「因為標案既然是竹科管理局付費，它當然就擁有了著作權，就算即便如林智堅所言，但是著作權已經是竹科的，所以也不能夠再引用抄襲」。

練鴻慶強調：「這是一個赤裸裸的犯罪行為，而現在全台灣都在看蔡英文總統，要不要下令竹科管理局提起告訴，還是要包庇林智堅的論文抄襲？」