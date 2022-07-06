長科*(6548)2022年6月合併營收為12.91億元，續創單月歷史新高，長科*董事長黃嘉能表示，目前公司產能還是滿載，下半年是平淡中帶樂觀，營運繼續增長的機率很高，全年營收及獲利可望再創新高。

由於中國大陸防疫封控6月鬆綁，使客戶生產與出貨狀況恢復正常，長科*自結6月合併營收為12.91億元，月成長1.6%，年增加19%，創下單月歷史新高；累計第2季合併營收為37.78億元，較上季增加4%，年成長23%，達成原預估的36.8億元到38.7億元營運目標區間，再創單季歷史新高。

長科*表示，儘管消費性電子需求疲軟，但車用和工業用導線架需求強勁，使長科產能仍維持滿載，6月和第2季營收均能創下新高佳績；累計上半年合併營收為74.09億元，較去年同期成長27.9%，亦是歷年同期新高。

俄烏戰爭、通膨升息及大陸封控政策，衝擊消費性產品需求，一年多來處於供不應求的半導體產業也開始出現產能鬆動，不過，受惠於車用及工業產品比重攀升，長科*下半年營運不看淡。

黃嘉能指出，導線架產業還是不錯，下半年價格相當平穩，目前較差的產品為NB、TV及消費性產品，車用相對穩定，我們現在的策略是車用優先，最近車用及工業佔比已逾70%，讓公司產能維持滿載，下半年營運持續增長的機率很高，今年的重頭戲是獲利，預估今年獲利成長幅度將高於營收，全年業績可望再創新高。

法人預估，長科*今年合併營收可望年增20%到30%，獲利有機會較去年成長40%。