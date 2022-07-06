高雄鳳山某超商驚傳隨機性侵，1名李姓男子進入超商後見1名女子落單，上前搭訕未果竟當場拉扯女子衣服、褲子、內褲等，趁店員報警空檔，直接在店內以手指侵犯女子後逃離現場，3個小時後又回到同超商進行偷竊，當場被店員發現是同個人，馬上報警處理，李男否認犯行，但仍依《妨害性自主罪》移送法辦。

李姓男子於5日凌晨2時進入鳳山區1間超商，見1名女子獨自坐在超商內，李男上前搭訕遭到拒絕後，竟當場徒手扯開女子身上的衣物，店員見狀馬上跑去報警，李男趁這個空檔將女子拉到旁邊，並以手指侵犯該名女子得逞，在店員與其他客人的嚇阻下，嫌犯倉皇逃離現場。

李男當日凌晨5時又返回同超商，偷竊1瓶麥香紅茶與1包口香糖，店員馬上認出他的身形與特徵，隨即報警處理，警方到場後對李男進行盤查，沒想到李男竟直接出拳攻擊員警，員警用辣椒水將他制伏後帶回警局調查，李嫌矢口否認有犯行，但仍然依《妨害性自主罪》將他移送法辦。