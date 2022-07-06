苗栗縣頭份市1名莊姓老翁日前經由LINE訊息中認識所謂的投資顧問，對方一再鼓吹可投資對方代操獲利，莊某經不起對方一再遊說，信以為真，赴銀行準備匯款20萬元，經行員發現有異報請頭份警分局頭份所員警趕來勸阻，及時挽救莊某辛苦存下的養老金。

苗栗縣警頭份分局日前接獲銀行人員報案指稱有疑似詐騙案件，立即派遣頭份所警員張冠偉、呂鎮宇前往處理，員警到達後發現1名莊姓老翁正欲匯款，員警上前關心，莊某向警方表示，他是在LINE訊息中認識投資顧問，對方一再鼓吹可代抽中投資標的從中可獲利」莊不疑有它，依指示前往銀行匯款，員警一聽便知是常見「假投資真詐財」手法，員警當場不斷積極勸說，讓老翁始打消匯款念頭。

由於莊姓老翁在銀行匯款時，行員一看老翁要匯20萬元，就覺得不尋常，才會提高警覺，勸阻老翁並即通知警方到場處理，警民合作成功阻止匯款，莊某警醒後非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住養老本。