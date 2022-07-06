台灣疫情近日趨緩，但民眾可別因此鬆懈，除了口罩要戴好外，平時也要多補充營養素，增強抵抗力，但營養素該怎麼吃，其實應依時機決定。程涵宇營養師在臉書粉專表示，想為身體補充營養素，可分為預防、染疫、康復3階段，每一個階段所需的營養素都不同，補充正確才能有效提升免疫力。

營養師程涵宇提到，最新2022年營養學期刊，公布新冠肺炎三階段所需營養素、礦物質，而且無論幼童、成人還是長輩都適用，營養素間相互作用，使身體保持健康，隨時能發揮即戰力，第一階段是「預防、提升保護力」，可補充維生素C、Ｄ、B6、鋅、鐵及硒，有抗氧化、維持正常生理、活化保護、調節保護力活性等作用。

第二階段則是「確診」，染疫後最明顯的就是身體不適，可補充維生素Ｃ、Ｄ及鋅，因為生病後易導致維生素Ｃ大量消耗，所以必須補足，有幫助抗氧化的效果，另外維生素Ｄ、鋅能保持健康循環、強健體力和維持代謝等，而且有研究發現，該階段營養是否補得好，與癒後狀況非常有關，因此染疫期間一定要多補充營養，調整體質。

第三階段為「恢復期」，許多患者康復後可能會出現後遺症，也就是所謂的「長新冠」，最常見的就是狀態差、沒體力或睡不好問題，而且症狀持續超過12周，此階段可補充維生素B1、B6、B12、C、D、E、鐵、鋅、硒及葉酸，主要有增進神經系統健康的作用，幫助腦袋清晰不雜亂、重啟身體活力。

不少人會透過保健食品提升保護力，程涵宇對此建議，維生素、礦物質都要吃，而購買保飲食品前要看標示，市售的綜合維他命分10種、12種及22種，最好選擇含有以上推薦的營養素，而且要挑選大廠牌，若平時會補充多種保健食品，要注意總劑量勿超過，購買時可詢問營養師，除了吃保健食品外，還要搭配均勻飲食及規律作息與運動，才能提升保護力的基礎。