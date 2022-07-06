彰化高鐵特定區公告實施至今11年，進行第一次通盤檢討，變更多達12案，最主要是將車站專用區全變更為產專區。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化高鐵特定區公告實施至今11年，可建築土地，脫標已逾4成，從最初辦理土地徵收，扛貸款已「逆轉勝」，縣府乘勝追擊，進行第一次通盤檢討，變更多達12案，最主要是將車站專用區全變更為產專區，並將現有住宅區、旅館區等容積率再提升，提升招商的誘因。

高鐵彰化站特定區整體開發經費64億元，約204公頃，開發面積約184公頃，扣除公共建設用地，可標售約66.7公頃，自2015年車站啟用後，歷經26次標售後，已剩餘37.34餘公頃。

縣府今年初也首度釋出運專區土地共9筆，總面積約6.08公頃，企盼物流等相關交通業者進駐，帶動實質開發，但僅標出3筆，面積才0.92公頃。

為了帶動投資開發，縣府決定透過特定區主要計畫和細部計畫的通盤檢討，放寬管制條件，提供更大的彈性，以合現況發展及都市發展需要。

建設處長湯國榮表示，最大的調整是將轉運專用區6.66公頃，全部變更為產業服務專用區，但仍可供運輸業者打造車站轉運使用，增加彈性的空間，吸引產業進駐。

最受矚目還有將第一種住宅區、商業區、旅館區及產業服務專用區提高容積率，原訂120％至140％，提升到140％至160％，相關細部計畫也強化基地保水和維護都市街道景觀，調整基地開挖率以及退縮建築規定，並訂定一戶一停車空間管制規定，將停車需求內部化，避免影響周遭環境。

此外，配合公所需求辦公廳舍遷建，原廣場兼停車場用地更0.60公頃，全變更為機關用地0.60公頃；預留汙水處理廠用地0.01公頃，變更為道路用地兼供廣場使用0.01公頃公園用地；為符合實際使用，公園二用地0.03公頃、零星工業區0.01公頃，變更公園二用地0.01公頃、零星工業區0.03公頃。公園一用地0.81公頃則變更兼滯洪池使用等。