看好暑假及15日將上路的悠遊國旅補助方案帶來的國旅熱潮，圓山大飯店打造多樣結合好玩活動的專案搶客，像是有全台獨家5星飯店實境解謎遊戲的「解謎圓山」住房專案，還有專為小朋友量身設計的「救援小英雄 波力互動展」親子住房專案，讓大小朋友都能在飯店度過趣味十足的玩樂假期。

圓山大飯店合作Popworld蹦世界推出「解謎圓山」住房專案，獨家打造全台唯一5星級飯店內的實境解謎遊戲《圓山月夜-羊群的失控》，以時下最夯的侵入式虛擬現實遊戲（ARG）模式，在飯店裡大玩解謎探險。房客會拿到一個神祕文件包，配合手機上專屬APP，使用各種道具及物件解開多道謎題；專案至多可讓2大2小入住高級客房，除了能玩解謎遊戲，還送「探索‧圓山」西密道導覽文化之旅及松鶴餐廳自助早餐，每房5600元。

圓山大飯店推出有趣的「解謎圓山」、「救援小英雄 波力互動展」等暑期住房專案，房客都能入住圓山高級客房。（圓山大飯店提供）

即日起至9月11推出的限量 「救援小英雄 波力互動展」親子住房專案更是寓教於樂，除了送「救援小英雄波力互動展」門票，讓小朋友能與英雄們近距離接觸、迎接任務，還能參加兒童版的探索圓山文化導覽、填寫兒童版探索圓山導覽學習單，填完還有圓山手工小汽車造型餅乾作為獎品；2大2小含早餐每晚4300元。

今夏圓山除了有全台首次與5星級飯店合作的實境解謎遊戲「解謎圓山住房專案」、專屬親子同樂的「救援小英雄 波力互動展親子住房專案」外，還有佳評如潮的圓山文化之旅專案，像是「饗食圓山 一泊二食住房專案」、「君臨天下」住房專案，以及搭配「君臨天下‧國之饗宴」套餐的一泊二食「俯視山河住房專案」，房客在深度遊歷圓山大飯店的文化故事後，還能參加精彩的館內導覽行程、使用休閒設施，如戶外奧林匹克標準游泳池、兒童戲水池、三溫暖、網球場、室內兒童遊戲室等，讓國旅補助假期更加划算。