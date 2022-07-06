台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會報名於7月3日截止，經過聯盟資格審查，共有44人符合報名資格，義守雙槍邱子軒、白曜誠、健行主控谷毛唯嘉、台師大前鋒董永全、台藝大一哥曹薰襄、台科大雙能衛陳孝榕都投入選秀行列，期望在下周二（12日）登場的選秀會獲得球團青睞。

邱子軒、白曜誠鋒衛拍檔，自東山高中起就並肩作戰，雖然邱子軒高中畢業後曾旅美2年，返台後轉戰UBA再與白曜誠在義守合體出擊，大二賽季平均每場砍下19.1分、躍升UBA本土得分王。白曜誠也在UBA繳出亮眼成績，今年2月更是「越級打怪」出征世界盃亞洲區資格賽，雖然經歷震撼教育，但也汲取到寶貴經驗。

UBA頂尖控衛谷毛唯嘉今年也投入T1選秀，雖早在HBL時期即打響名號，但到了UBA球技依舊持續進化，憑藉優異的球商成功彌補身材劣勢，出色的組織與分球能力，更讓他一舉登上UBA史上助攻王，4屆共送出398次助攻。

台師大前鋒董永全雖在UBA大一、大二時期曾因定位不明經歷低潮，但大三總算破繭而出，大四平均每場可拿10.9分、5.8籃板、1.3助攻和1.1抄截，攻守兩端都有所表現，193公分的身材條件也讓他更具吸引力。

台藝大一哥曹薰襄去年決定放棄職籃選秀，續戰UBA，但多等了1年讓他一舉打出身價，大四繳出生涯年成績單，場均貢獻15.4分、6籃板、5助攻、1.8抄截，不僅進攻犀利，防守也有明顯進步，攻守兩端都展現出統治力。

台科大雙能衛陳孝榕能控擅投，擁有穩定的外線投射手感，UBA時期曾對世新大學單場飆進9記三分彈，UBA生涯三分球命中率高達39%，場均攻下10.4分、3.9籃板、1.2助攻和1.4抄截，充分展現出射手本色，也是UBA近期最準射手之一，雖然今年無緣帶領台科重返公開一級，但他已成功證明自己身手。

除此之外，還有許多UBA好手也都報名T1選秀，包括國體大韓杰諭、吳宗憲、郭翰、莊家誠、世新陳建銘、李威廷、健行高承恩、高師大林子洧、莊博強、輔大林哲霆等，另旅日小將呂蔡瑜倫也結束旅外生涯，返台逐夢。

今年報名選秀球員，以後衛居多，達26人，前鋒則有14人，中鋒4人，另本屆UBA 4強球隊共有5人報名投身選秀，包括世新陳建銘、李威廷，健行谷毛唯嘉、高承恩、萬能科大陳奎恩。

T1聯盟預計本周六（9日）於台北體育館（紅館）1樓舉辦體能測試會，上午為選秀球員基本體能測試，下午為分組測試賽。