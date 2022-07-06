英國一名85歲的血液科醫師為了繼續執業，謊報比實際年齡小11歲，卻在2018年替婦女治療時執意用自己的方式，不但用錯了針頭、還插錯地方，造成該名病患失血過多不幸死亡，判決出爐被依過失殺人罪處3年有期徒刑。

NHS doctor, 81, who lied about his age killed screaming patient in bungled biopsy as her husband begged him to stop, A MUM-of-three was killed after NHS Dr Isyaka Mamman, 85, botched a routine biopsy.https://t.co/b37cYLRtYq pic.twitter.com/7vizaC9soR — airborne assault services (@Wayne57072607) July 5, 2022

綜合BBC、《每日郵報》等英媒報導，患者是一名48歲婦人帕爾文 (Shahida Parveen)，4年前赴皇家奧爾德姆醫院（Royal Oldham Hospital）接受骨髓切片檢查，當時老醫師瑪曼(Isyaka Mamman)照慣例從髖骨插針，不過沒有成功，隨即改用非主流且高風險的手法，執意將針頭插入病患胸口，不幸直接刺穿心臟周圍的纖維囊，婦人當場失血過多身亡。

據悉當下死者丈夫非常反對，但瑪曼無視抵抗堅持插針，眼睜睜看著太太痛苦掙扎。

昨日判決結果出爐，引來另一名血液學家海利韋爾(Margaret Helliwell)爆料，瑪曼向來用兩光醫術替病人治療。2015年他曾對高齡患者「暴力插針」以致針頭彎曲變形，海利韋爾自責表示，「我對這名死者家屬感到抱歉，本來有能力阻止一模一樣的手術，當年就該揭穿他的幌子不該繼續執刀害人…」

瑪曼出生於奈及利亞(Nigeria)農村家庭，1965年前往英國開始執業。期間謊報年齡備受質疑，他卻以「自己非常聰明」回應，對此醫學委員會也未做出任何行動。

出庭審理時法官表示，3年前差點讓一名病患從此癱瘓，這是一項非常危險的手法，「很難理解為何他那兩光醫術還可以在活在醫界…體制有問題。」最後瑪曼被依過失殺人罪處以3年有期徒刑。