台積電進駐高雄，完成南部半導體產業S廊帶關鍵拼圖，帶動周邊房價一路往上飆升，連帶位於S廊帶中心的仁武產業園區周邊房市，成交價也直接拉高至3字頭創區域新高。三發地產看準仁武地段優勢，推出區域指標案「三發‧首席大院」，總銷100億元，基地廣達3711坪，為仁武史上最大造鎮案，共780戶，預估7月中正式公開，開價35~40萬元，創仁武新高。

根據內政部不動產交易實價查詢服務網統計，仁武區預售案如「行樂日和」、「大橘世代」、「興連城@99」等，成交價均已站上3字頭。

其中仁武澄德特區，是仁武唯一有商業區規劃的重劃區，也是仁武推案最多的區域。區域指標案「三發‧首席大院」基地達3711坪，預計7月中正式公開，6月開放民眾預約看屋，短短1個月預約就破千組。

三發地產業務部副總黃麗貞表示，該案基地鄰近承德公園，導入大師建築團隊，並有SGS驗證，以及同集團金革唱片的資源底蘊，強調具「文化音樂廳永續安心宅」概念；配合仁武城市轉型與產業轉骨，以超越同級地段豐富多元的全齡化公設項目，力推飯店式輕豪邸產品，強攻仁武在地客，和北高雄首購、首換市場需求。

海悅機構副總經理馬士雄指出，仁武產業園區第一階段招商的航太供應鏈已引進駐龍精密、成新科技、科力航太、元山科技、天正國際等5家上市櫃公司，帶動仁武房市價量表現上揚，並串聯高科園區、楠梓科技產業園區及橋科園區，形成廊帶群聚效益。

馬士雄分析，受惠南科效應，台南房價飆漲有目共睹，主因在科技業進駐，改變台南產業結構，隨高雄S廊帶產業陸續進駐，未來仁武可望複製南科經驗，此外，目前高雄區域房價單坪低於30萬元不多，預估高雄房價趨勢長期向上。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)