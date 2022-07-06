疫情衝擊，國道客運受創嚴重，業者苦不堪言。如今疫情趨緩，加上適逢暑假旅遊旺季，交通部公路總局為振興公共運輸並活絡觀光，從即日起至9月底推出客運振興方案，提供5億元補助，吸引各家客運業者積極搶客。其中，專營台灣西部中、長途國道客運的和欣客運，也配合推出抽百萬好禮大放送活動。

和欣客運經理林景鴻指出，受到疫情的影響，和欣客運的載客數減少5至6成，經做好防疫措施，並推出「套票買6送2」的優惠促銷，努力提高顧客的搭乘意願，才勉強維持營運。

林景鴻強調，隨著後疫情時代來臨，該公司配合政府的客運振興補助，也推出百萬好禮大放送活動，希望利用多重回饋吸引「主顧客回流、新顧客搭乘」，拚一波暑假旅遊商機。

和欣客運表示，從即日起到9月30日，只要到該公司服務據點臨櫃或使用自動售票機購票，就能玩轉盤抽抽樂活動，可抽到20元以上的折價券，最大獎為免費車票。另外，乘客透過官網、手機APP、超商購票，系統也會以簡訊直接發放20元的電子折價券。

至於完成購票並搭車的旅客，不用另行登錄，即可參加每月抽獎活動，獎品有電子折價券、各路線套票、Apple Watch、Apple iPhone13 pro、Gogoro Viva Mix Belt等。每月開獎還將再加碼，抽出「超額豪禮」特別獎。