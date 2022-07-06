華孚（6235）為充實營運資金，將辦理1,730萬股現金增資，發行價格訂為32元，估可望募集5.5億元，其中80％將由原股東按比率認購，10％由員工認購，其餘10％則對外公開承銷，儘管華孚6月營收繳出亮麗成績單，然台股瀰漫恐慌氣氛，6日股價仍遭空頭摜壓，終場重挫10％。

依照華孚辦理現金增資的股數計算，華孚完成該筆現增之後，資本額將從17.33億元攀升至19.06億元，股本約膨脹10％，估可募集5.5億元資金，該筆現金增資已於上月16日申報生效，認股基準日訂於7月12日。

華孚汽車相關營收占比攀升至80％，打入新能源車供應鏈，6月營收無懼於季底盤點干擾，單月營收攀升至3.49億元，月增12.8％、年增57.4％，創下2018年10月以來新高紀錄；累計第二季營收9.25億元，貼近第一季營收，並較去年同期勁揚40％，累計今年上半年營收18.5億元，也較去年同期大增42.41％。

儘管華孚6日重挫，但以現增價32元計算，仍有約16.4％價差；華孚已於4月27日除息0.3元，因息值不高，已順利填息，完全填息之後一度觸及47.8元波段新高紀錄。