環保局6日接獲民眾陳情後，隨即派員到場稽查。(台中市環保局提供)

梧棲區關連工業區附近居民及工廠，6日聞到堆肥廠飄散酸腐的惡臭，草湳里長林槐庭接獲里民陳情後，即向台中市環保局檢舉。環保局指出，經查是普盛公司排放的臭味，發現該廠除臭噴霧設備故障，依違反《空氣汙染防制法》第23條第1項規定告發，將可裁罰新台幣15萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並令其於7日內完成改善。

林槐庭指出，草湳里民今天蜂擁向他反應，附近飄散出嗆鼻惡臭，臭到附近工廠內的員工及附近居民，中午都吃不下飯，懷疑是生產製造有機肥的普盛公司排放氣體臭味，影響附近居民及該區工廠；民眾常向環保局舉報檢舉，卻始終無法獲得改善。

環保局表示，經查該公司為製造有機肥料的工廠，對於該廠屢次遭檢舉，環保局已列入專案稽查，6日接獲民眾陳情後隨即派員到場，確實在該廠周界聞到陣陣腐敗臭味，進廠查核發現為該廠空氣汙染防制設備未維持正常運作（除臭噴霧設備故障），環保局已依違反《空氣汙染防制法》第23條第1項規定告發，將可裁罰新台幣15萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並令其於7日內完成改善。

環保局強調，該公司也有收受廢棄物，且有漏報廢棄物產出、貯存及質量不平衡的情事，已違反《廢棄物清理法》第31條，並依法裁處1萬2000元，後續將持續針對該公司加強管制查察，如有違反相關環保法令，將依法處罰及要求改善，維護附近民眾生活品質。