國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於林智堅被踢爆兩篇碩論都涉嫌抄襲後，台大國發所教授、現任國安局長陳明通卻護航林志堅，國民黨立委賴士葆感嘆，台大的招牌被陳明通毀了一大半，他的教授群組裡面只有兩種反應：一是罵聲連連，另一種是引為揶揄笑柄。

新竹市長林智堅被踢爆他的中華大學碩士論文涉嫌抄襲後，他在台大國發所的碩士論文，也被指與同所碩士生余正煌的論文，有高達7成內容相同。

國民黨立委賴士葆在臉書感嘆，看到陳明通發出的聲明，所留下的諸多荒謬疑點，他的教授群組裡面只有兩種反應：一是罵聲連連，另一種是引為揶揄笑柄！

賴士葆指出，陳明通為了護航林智堅，甩鍋任職調查局的余正煌。但兩名口試學生相隔半年，論文幾乎完全抄襲，沒有把關，如此粗製濫造都可以輕鬆過關，台大的招牌被陳明通毀了一大半。

賴士葆質疑，林智堅兩個碩士論文都涉抄襲，記者會不開放媒體詢問。但現在全台灣都拿林智堅的論文進行文獻比對系統，結果就是紅通通的一片，都近乎雷同，連錯字也相同。賴士葆稱，林智堅要硬拗是原創，真的不知道要說服誰！