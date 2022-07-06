台中市長盧秀燕（左二）6日到台中市烏日區成功社區視察治水工程，也感謝曾姓地主（右一）無償提供土地讓排水工程經過。（張亦惠攝）

去年8月一場豪大雨，讓台中市烏日區成功社區有20多戶飽受淹水所苦，台中市政府立即啟動治水工程，與中央共同投入共600萬元經費改善，截流新建75公尺的箱涵大排，改善該區域排水「大腸接小腸」的狀況，台中市長盧秀燕6日視察表示，治水工程已讓社區挺過今年6、7月幾波的大雨，免於淹水之苦。

盧秀燕表示，去年聽到該社區20多戶淹水，研判是系統性的問題，立即前往視察，根據水利局的判斷是因排水箱涵大腸接小腸，導致排水不順，加上氣候變遷瞬間雨量大，排水需要做分流，向水保局申請500萬經費，加上市府經費100萬完成治水工程，趕在今年汛期前完工，確實改善淹水問題，也感謝地主曾先生，無償提供土地讓市府做排水，有助於整個社區。

水利局表示，烏日成功社區位在成功嶺旁，居住環境密集，巷弄狹小且整個區域排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中包含排水溝阻塞，以致分流效果不彰，改善工程新建排水箱涵約75公尺銜接成功大排。水利局長范世億說明，此次工程由都發局配合，拆除既有排水溝上方的違建並開挖，順利找出阻塞位置加以排除並重新施作排水箱涵，銜接上游既有排水溝，將水排入成功大排，將雨水及早截流，減少進入社區的逕流量，今年完工後已經過幾波強降雨考驗。

當地居民指出，成功社區長期飽受淹水所苦，去年8月一波大雨淹水狀況嚴重，里鄰長甚至徹夜守護受災戶不敢睡，非常感謝盧市長、市府與區公所通力合作，用最短的時間清疏與整治排水，今年以來，社區已不曾淹水。