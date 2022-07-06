老虎隊名將卡布瑞拉。（美聯社）

今年大聯盟明星賽可能會多出兩位老球星，新版勞資協議授權給聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred），他可以在美聯與國聯明星隊各增添1位「擁有高度生涯成就」的球員。

美媒《The Athletic》指出「除了32位被選入明星賽的球員，總裁可以自選兩位球員加入，以表彰他們的生涯成就，如果遇到特殊情況，還可以選擇更多人。」

現成的兩位人選就是紅雀隊普侯斯（Albert Pujols）以及老虎隊米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）。他們未來篤定是名人堂成員，但是他們在聯盟打了很久，戰力與人氣都很難比得上年輕球星，正常情況下無法入選明星賽。普侯斯最後一次入選是在2015年，卡布瑞拉2016年。透過新版勞資協議，有機會讓這些老球星再一次站上明星賽舞台接受球迷歡呼。

大聯盟本周就會公布明星賽先發球員，下周公布美聯與國聯完整名單，還不能確定這個新增席位屬於普侯斯（國聯）或卡布瑞拉（美聯），只能說希望很大。

今年42歲的普侯斯戰功不可勝數，出道就是新人王，3度國聯MVP、兩次世界大賽冠軍，拿過打擊王、全壘打王、打點王，生涯超過3000安與600轟。卡布瑞拉今年39歲，2012年美聯打擊三冠王，兩座美聯MVP、4次打擊王、1座世界大賽冠軍，生涯達陣3000安與500轟。