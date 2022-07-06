桃園市新屋區綠色隧道通車多年，路面品質下降，新屋區公所將以環保材質全面重鋪。（新屋區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區綠色隧道又稱綠色走廊，位於永安漁港旁，全長約4公里，假日總有許多民眾到此騎自行車兜風，在綠蔭大道與濱海道路體驗海濱風情。但啟用多年，道路未經全面翻修，路面品質下降。新屋區公所將使用環保材質重鋪，預計今年8月中至9月底前完工。

綠色隧道部分路段出現裂縫、坑洞與些許下陷，新屋區公所工務課長姜義泓指出，啟用已過15年，因騎車遊客數量多，為提升路面品質，今年5月申請桃園市政府道路基金代辦執行計畫，由區公所辦理修繕工程。

姜義泓說明，修繕預算經費共2810萬元，將以環保材質橡膠瀝青混凝土舖設，長度約4公里，總面積約25000平方公尺，工期估75天，預計今年8月中至9月底前完工。

據悉，橡膠瀝青為回收廢棄輪胎混合瀝青製成，每年台灣約有1400萬顆廢棄輪胎，綠色隧道路面修繕則利用4000顆廢棄輪胎，約1.5座台北101大樓高，不僅可延續輪胎生命，也可守護道路安全。姜義泓說，此工程使用新的材料，與財團法人台灣營建研究院合作，透過新工法舖設。

另為增加綠色隧道騎車安全性，區公所也將加碼裝設540組地埋燈，屆時每逢日落就會亮燈，增添浪漫氣氛。

市議員陳睿生也提到，在綠色隧道騎單車已是遊客來永安漁港必經行程，但多年未翻修，路面品質大幅下滑，因修繕預算高，他特別向桃園市長鄭文燦爭取經費，盼道路改善後，能完善民眾遊玩體驗，增加遊客下次再來的意願。