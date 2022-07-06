新竹市長林智堅近日深陷論文抄襲疑雲，高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參加高雄市長補選，當時她也曾因論文涉抄襲，遭中山大學取消學位。李眉蓁今(6日)表態歡迎當年舉發她論文抄襲的「吹哨者」，也就是前促轉會副研究員吳佩容，跟她同選區參選高雄市議員。李眉蓁坦言，過去思慮不周犯了錯，想努力把碩士學位「再讀回來」，這番告白引來台北市議員王鴻薇、前台北市議員羅智強肯定，並大酸林智堅「高下立判」。

李眉蓁2年前代表國民黨參加高雄市長補選，被人發現論文有抄襲疑慮，事後論文原作者委由律師提告侵害著作權，經橋頭地檢署以違反《著作權法》起訴李眉蓁，不過今年4月開庭前兩造達成和解，對方也已撤回告訴。當時最先踢爆此事的「吹哨者」吳佩蓉昨(5)日宣布，正式投入年底高雄左營、楠梓區市議員選舉，將成為李眉蓁的同選區對手之一，爭議事件人物對決充滿話題性。

李眉蓁坦言過去思慮不周犯了錯，想把碩士學位讀回來，獲得不少鼓勵。（圖／取自李眉蓁臉書）

李眉蓁今回應表示，14年前思慮不周，撰寫論文時犯了錯誤，2年前也不夠成熟，還不能勇敢面對自己的錯誤；經過2年的沉澱與自省，她承受處罰、承擔代價，尋求別人的諒解，也重新回到學校進修，努力把碩士學位讀回來。她說「現在的我對當初指出我錯誤的吳佩蓉心懷感激，由於她的指正，我才有面對自己錯誤的機會，學習面對，學習放下，學習改進」；還說，她不擔心吳佩蓉在左楠區參選，只擔心自己做得還不夠好。

李眉蓁發文引發不少支持者鼓勵，立委葉毓蘭留言說：「眉蓁很棒，加油。」高雄市副議長陸淑美也說：「哪裡跌倒就從哪裡站起來，永遠追求更好的自己，我們一起加油。」

羅智強則開砲：「李眉蓁承認錯誤，承擔代價，道歉反省，我只想問四個字：林智堅呢？台灣不能永遠是別人做就該死，民進黨做就沒事。」王鴻薇也對照兩人態度：「眉蓁面對吳佩蓉是『開放感謝的心』，林智堅對我是『浪費司法資源』，高下立判啊。」另有網友說：「可以請吳小姐發表對林先生抄襲事件的看法嗎？」