永康區農會輔導的徐基津、田偉志和田宗益的獲獎蜂蜜，即日起於永鮮農甜超市限量350瓶開賣。（曹婷婷攝）

47歲田偉志及42歲田宗益兄弟檔養蜂23年，今年面臨氣候影響，蜂蜜減產4成，但用心養蜂顧好品質，抱回台南市國產蜂蜜評鑑特等獎；60歲徐基津原本從事室內裝潢，養蜂15年晉升達人等級，今年也獲特等獎肯定。3人獲獎蜂蜜即日起在永康區農會永鮮農甜超市限量350瓶開賣。

養蜂採蜜須搬著蜂箱遷移「逐花而居」，相當辛苦，但台南市養蜂戶數及養蜂箱數卻逐年增加，台南市農業局統計，今年養蜂戶數219戶、蜂箱數4萬527箱，比去年增加11戶、1萬3851箱。

田偉志說，今年蜂蜜因氣候影響，龍眼花開花期間太冷，又遇下雨影響，開花量減少，蜜源有限，估計今年產量減少4成，且，隨著氣候變遷，農業用藥及病蟲害也有增無減，都增添採蜜的變數，尤其，天氣太冷，蜜蜂會採嘸蜜，太熱，則會影響蜜蜂的活動力。

田宗益也透露，養蜂人家會將當年度收成蜂蜜作為租金，支付給提供蜂農放置蜂箱處的地主，如產量好，也會多給一些蜂蜜當「紅利」。

永康區農會指出，徐基津、田偉志和田宗益今年的獲獎蜂蜜，都面臨產量比往年減少，不過，價格沒有調漲，但數量有限，民眾要買要快。