爆料新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉抄襲的台北市議員王鴻薇6日正式向中華大學寄出檢舉信，外界認為中華大學的校董正是民進黨發言人李妍慧，校方未來調查是否會公正？李妍慧強調，校務是獨立自主的，都有標準規範，未來也會有獨立的調查委員會，任何結果她都會尊重。

李妍慧說，董事會只負責經營與財務，學術、行政都是校長率領的行政團隊獨立自主的運作，這是大學自治的基本原則，學校領域的東西都有相關法令在規範，董事會不會接觸到校務細節，她就是每個月入校開1次董事會，其他都尊重學校的處理結果。就像是此次事件，她就是事後「知道而已」。

李妍慧指出，據了解中華大學過去也有相關處理經驗，未來若有需要，即會成立獨立的調查委員會，校方代表可能會有1、2位，其它都要由校外聘用第3方人士，連學校行政團隊或校長都無權影響也不能介入。她認同學校一定要公平公正的調查，對於未來不管調查結果為何，她都尊重。