Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5E5JLGbY82 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022

英國國防部6日表示，俄軍已準備開啟下一波重大攻勢，大量仍具備戰力的部隊正於頓內茨克（Donetsk）州斯拉夫揚斯克（Sloviansk）北方約16公里處集結，加上當地還受到中部和南部俄軍的威脅，該城市可能成為下一場「關鍵戰役」的爆發地點。

英國國防部在6日的推特戰況更新中表示，俄羅斯除了繼續鞏固利西昌斯克（Lysychansk）和盧甘斯克（Luhansk）州之外，還將大量仍具備作戰能力的部隊投入伊久姆（Izium）一線；俄軍上週自伊久姆往斯拉夫揚斯克方向發動攻勢，在烏克蘭軍方的激烈抵抗下，僅於關鍵的歐洲E40公路上多推進約5公里。

英國國防部指出，前述援軍目前可能已部署至斯拉夫揚斯克北方約16公里處，加上當地還受到中部和南部俄軍的威脅，英方認為，在俄羅斯與烏克蘭於頓巴斯（Donbas）區域的艱苦鏖戰中，下一場關鍵戰役可能在斯拉夫揚斯克爆發。

英國《衛報》（The Guardian）報導，斯拉夫揚斯克是頓巴斯的人口集中地之一，近期已開始遭遇俄軍的猛烈火力打擊，4日就有40棟房屋被毀、至少2名平民不幸喪生；市長利亞赫（Vadim Lyakh）公開呼籲剩下的居民盡速撤離，以免被捲入砲火之中。

英國國防部5日指出，俄羅斯近期於烏克蘭東部的戰鬥中皆採取類似戰術，注重發揮火力優勢，在緩慢推進戰線的同時，也幾乎將所佔領的城鎮夷為平地，且此做法短期內不太可能出現改變。