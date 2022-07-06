每個父母教養孩子都有自己的一套，但是這樣的方式你認同嗎？一名會考失利的國三生上網發文，控訴父母居然在房間裡藏了針孔攝影機，監視著他的一舉一動，讓他覺得自己宛如動物園般的動物。

這名國三生在臉書發文，一開頭就先道歉，深怕會冒犯到其他家長們。他透露，自己是今年即將升上高中的會考生，但卻因為考試成績不理想，導致家裡總是瀰漫著緊張的低氣壓，且在填選志願的時候也與父母的意見不同，不斷遭到反駁再反駁，甚至還蠻橫地將他手上的紙張奪走，讓這名國三生難以接受，不滿的情緒當場爆發。

原本這名學生想回到房間裡面冷靜一下，但讓人驚訝的是，他意外發現鬧鐘裡面有類似鏡頭的東西，在好奇心的驅使下，他拿起螺絲起子撬開鬧鐘，發現裡面居然有針孔攝影機，他說：「我心裡那時候已經爆了，你們不聽我們的意見還監視我，我在這個家裡沒有感到任何一絲絲的尊重和隱私」。

除此之外，國三生還說自己做的每一件事情，都會被身邊的人知道，「同學、同學爸媽、老師、親戚，當這些人來關心我的時候，我反而感覺不到任何關心，他們的任何一句看似好意的關心，在我們耳裡都是一句一句的諷刺」。他認為自己不是監獄的犯人，更不是動物園圈養的動物，但卻沒有得到應有的尊重和隱私。這名學生向家長們喊話，希望他們能多聽聽孩子的意見和想法，「請把我們當大人看可以嗎？我們的想法你們可以好好聆聽嗎？我們的隱私可以幫我們保護嗎？」

貼文曝光後，有許多網友留言聲援這名學生，「這家長好恐怖」、「一堆低能中年刷新我的三觀」、「真的很可憐有這種爸媽」、「該檢討的是父母，你很棒，相信你會走出一片天的」。