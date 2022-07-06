民眾黨桃園市楊梅區市議員參選人張清俊將路不平面積塗上色塊，以「類美學」方式諷刺路面不平現況。（張清俊提供／蔡明亘桃園傳真）

九合一選舉升溫，民代參選人陸續拋出政見爭取曝光機會。民眾黨桃園市楊梅區市議員參選人張清俊將路面不平坦處塗上色塊，以「類美學」諷刺路不平現況，更提出應升級道路挖掘管線圖資，並參照台北市一條鞭管理。對此，桃市府養護工程處說，北桃都市道路結構與範圍不同，此為階段性目標。

張清俊指出，若把路上東挖西挖的痕跡塗色，會發現路面多采多姿，楊梅金德路上甚至短短一段就有連續12個人孔蓋，凹凸不平成路上不定時炸彈，恐有交通安全疑慮，路不平為長期累積的問題，也是楊梅須前進的方向，應從政策進行制度改善。

他主張，應升級道路挖掘管線資管中心，相同路段因不同需求一再施工，缺乏整合，應盡可能做一次就搞定近期管線問題。市府2017年成立道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，但效果侷限，建議完善全市精準管線圖資，減少重複銑鋪次數。

張清俊提到，桃園寬度15公尺以下道路非屬工務局管理範圍，不像主要幹道以新工法和材質鋪設，品質大幅提升，籲參考北市採一條鞭管理，將15公尺以下道路移由工務局養護，並將道路工程資訊，包括廠商背景與工程負責人等公開供大眾檢視。

目前楊梅區公所委請廠商定時巡查，若需修補會立即改善，嚴重者會評估重鋪，若經費較高則申請專案施作。針對一條鞭維管的建議，養工處說明，桃園道路範圍、都市結構均與台北不同，且屬性複雜多元，因此在有限的資源與人力下，逐步成立分隊，也在管理面採成效式契約，盼逐步接管所有道路，為階段性目標。

養工處也表示，市府採購資訊網站會公布標案廠商，標案屬性多，最便宜的使用周期相對較短，故現在都採用最有利標，相同價錢中就材料與工法進行評估，尋找品質較好、能使用較久的廠商。