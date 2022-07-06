美股科技股回穩，台股6日開低殺低失守「萬四」，外資仍賣超並偏匯出，雖然出口商順勢進場拋匯提供支撐，但仍一舉跌破29.8元關卡，終場收在29.81元1美元的近二個月新低，貶值4.5分，為連二個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量10.13億美元。

外匯交易員表示，美股國慶日假期後開市，由於對經濟衰的退憂升高，道瓊一度大跌逾600點，但科技股逢低買盤進場，激勵三大指數收紅，主要亞股跌多漲少，台股更因信心低迷，各類股全面下探，最後重挫363點至13,985點，拖累新台幣貶勢加大，失守29.8元防線。

外匯交易員指出，外資仍賣超台股84億元並匯出，儘管出口商見到好價格也進場拋匯，但國際美元指數衝破106，新台幣仍跟著主要亞幣走低。短線關注聯準會（Fed）6月會議紀錄發布，從中尋求後續政策進一步指引，將直接影響外資動向，及新台幣升貶。