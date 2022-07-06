受惠新增事業廢棄物處理及收費調整帶動，電弧爐集塵 灰處理大廠鋼聯（6581）公布自結今年上半年稅前獲利6.78億元，年成長140.3％，每股稅前獲利6.1元。

鋼聯營運業務主要是銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。

至今年的6月底，鋅價雖然跌幅超過一成，不過，仍比去年同期有3％的上漲。

鋼聯指出，今年上半年，氧化鋅的出貨量有25,285噸，比去年同期增加6.24％。

據了解，鋼聯今年上半年獲利的成長，主要來自調漲集塵灰收費及新增廢棄物的收入。

主要收集、處理國內鋼鐵廠集塵灰業務的鋼聯，去年平均每噸處理費用在580元，由於國際焦炭價格漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，鋼聯在今年2月與各鋼廠合約陸續到期後，已經順勢調漲集塵灰處理價格。

另外，鋼聯今年新增的三大類11項廢棄物回收業務，包括不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF/RDF衍生燃料等，新增收入也帶給鋼聯上半年獲利成長動能。

另一帶動鋼聯獲利成長的因素，市場指出，鋼聯新增處理業務除了可增加整體收入外，其中的一項SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，對鋼聯今年降低生產成本、提升毛利率有明顯作用。