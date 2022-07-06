樂壇天王周杰倫（周董）暌違6年，推出新專輯《最偉大的作品》，首波同名主打歌〈最偉大的作品〉MV今（6）日中午12：00曝光，上線不到10分鐘YouTube已破萬點擊，可見高人氣，且新歌在微博擁有18個熱搜，被陸媒評價「首播即刷屏」，點明看到巔峰時期的周杰倫。

周杰倫新歌「最偉大的作品」MV於今（6）日中午在大陸平台B站上線，目前已有743萬播放量，獲得97萬人按讚，10萬多人評論，數字持續在上漲，更造成音樂平台系統癱瘓，如此強大的數據可以說是空前絕後，陸媒《紅星新聞》更稱即使周杰倫「已經成為了一位喝著奶茶的中年人，但在歌迷眼中，周杰倫從未變過，變的只是人和時代。這就是偉大」。

該報導提到，MV中使用價值700萬人民幣（約台幣3,113萬）的鋼琴，展現周杰倫為音樂和作品的用心，畫面還請來大陸鋼琴家郎朗在MV中「鬥琴」，環節致敬當年周杰倫主演電影《不能說的秘密》，而整首歌的曲風融合周杰倫過去的創作精華，有古典、說唱、流行，是一首包含周杰倫獨特風格的歌曲，該媒體評價「很明顯，這首歌的品質已經遠超他前幾年的單曲作品，隱約讓人看到巔峰時期的周董」。

而新歌一上架，微博立刻有18個周杰倫相關的熱搜，像是「周杰倫先行曲」、「周杰倫最偉大的作品MV」、「周杰倫郎朗彈鋼琴」就霸佔熱搜前三位，可見周杰倫仍擁有許多死忠歌迷；該報導指出「縱然作品有瑕疵，但依然可以稱其為偉大」，新作品獲得各界盛讚，而周杰倫本人也展現搞笑一面，曬出拿新歌給袋鼠聽的影片，看來對新歌感到非常滿意。