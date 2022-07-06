許多外食族在選擇吃哪家餐廳時，都會事先上網查詢評價。近日就有網友查Google評價時發現，桃園一家火鍋店竟因為「女朋友說店員很帥」而收到一星負評，不過店家回覆卻展現了高EQ，引發網友熱議。

店家以經典歌曲《愛你》改編的歌詞回復網友。（翻攝自Google）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「滑餐廳評論看到一星，我真的快被笑死」。仔細一看可以發現，原來是桃園某家餐廳因為「女朋友說店員很帥」被評一星，但店家並未生氣反擊而是大展風度，改編藝人王心凌的歌曲《愛你》回應，「在你的心裡，我是否就是一星，帥，就是有我常服務著你，Sobaby五星多給一點，想我就多吃一遍，出現多一點點，讓我能，真的看見」。

對此，許多網友紛紛回應「這EQ太讚」、「....EQ真高」、「我就問男朋友是多氣，氣到給人家一星」、「玻璃心碎一地啊」、「這評論有聲音」、「想認識帥店員」、「為什麼腦袋有音樂」、「麻煩把聲音關掉，謝謝」。

另外還有不少人湧入店家Google評論留下五星好評，「給業主充滿幽默與情商的回覆點個讚！」、「幫帥店員補血」、「想留言看帥店員」、「來幫聽說很帥的店員補血的」、「叉燒飯好吃，珍珠奶茶好喝，還有哈密瓜跟大肌肌店員」。