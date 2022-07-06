台股今天大跌363.69點，失守1萬4000點大關，國安基金執行秘書阮清華表示，預計下周一(11日)將召開國安基金例行會議，屆時會討論近期台灣的政經狀況。

阮清華也呼籲投資人要理性，千萬不要多殺多。

台股跌破萬五 國安基金準備進場？操盤手回應了
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土城司法園區7／5-6召開公聽會
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