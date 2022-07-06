台股萬四沒了 國安基金下周一開會！議題觸及台股表現 18:422022/07/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天大跌363.69點，失守1萬4000點大關，國安基金執行秘書阮清華表示，預計下周一(11日)將召開國安基金例行會議，屆時會討論近期台灣的政經狀況。 阮清華也呼籲投資人要理性，千萬不要多殺多。 台股跌破萬五 國安基金準備進場？操盤手回應了 1分鐘讀財經》科技業庫存風暴！外資掀降評潮 3族群淪慘業 土城司法園區7／5-6召開公聽會 #國安基金 #11日 #召開 #阮清華 #台股重挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擁解盲題材 新藥銷售強 智擎藥華藥 後市俏 04:102022/07/03 產業特刊 數位發展新紀元 72家公司視訊輔助股東會圓滿召開 18:272022/06/30 財經 鳴日號跳動事件懲處出爐！前交長：鐵道局不宜再做工程 12:292022/07/02 生活 台股連五黑 國安基金備戰 04:102022/07/05 財經要聞 雲林科工焚化爐環評遭撤 斗六市長：勿為避風頭撤案選後又重啟 14:022022/07/05 政治 名師看七月 萬四是反攻關鍵 04:102022/07/04 財經要聞 工商社論》台股與美股暴跌風險不可輕忽 04:102022/07/04 財經要聞 「台股有點跌過頭」 國安基金︰不排除召開臨時會 20:132022/07/01 財經 最快下周提前召開臨時會 國安基金認了 有點跌過頭 04:102022/07/02 財經要聞 《金融》視訊輔助股東會 72家公司完成召開 10:182022/07/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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