由79所大專校院共同開課的「2022夏季學院」，今(6)日舉行開學典禮，並邀請到知名法籍花藝師Claude Cossec現場展示花卉藝術。(鄭任南攝)

台大教務長丁詩同。(鄭任南攝)

政治大學校長李蔡彥。(鄭任南攝)

由79所大專校院共同開課的「2022夏季學院」，今(6)日在法式花藝課程展演與聲樂表演中，展開開學典禮。台大教務長丁詩同表示，本年度課程共開設36門通識課程，不只開放大學生修課，也歡迎即將成為大一新鮮人的高三同學加入。

「2022夏季學院」開學典禮邀請到知名法籍花藝師Claude Cossec現場展示花卉藝術，生動呈現歐式花藝的華麗、時尚與優雅。台大「全國夏季學院」執行長周涵怡在開場致詞時說，這項專業也包含在今年度所開設的36門跨校通識課程當中。

丁詩同表示，「2022夏季學院」的成立初衷，在於台大想把最好的通識課程對外分享，讓全國大學生都能參與其中，因此今年一共邀請到79所大專校院共襄盛舉，共計開設36門通識課程。

丁詩同提到，「2022夏季學院」主要就是在推廣通識教育，課程面向多元，不只包含藝術，也與政府單位還有地方縣市政府合作，像是推廣地方創生文化，也曾攜手國防部，在前年開辦一門介紹政府反貪腐的課程，深獲好評。

丁詩同指出，今年度的課程，除了歡迎各校大學生前來修課，更歡迎高三同學加入，提前參加大學通識課，預先接觸與了解大學環境，相信對於學習都有非常大的幫助。

政治大學校長李蔡彥說，我國通識教育發展迄今已滿30個年頭，回顧過往，第一個10年是摸索期，第二個10年則是百花爭鳴期，開始有許多不同專業的老師加入，第三個10年到現在也是融入期，可以看到通識教育的精神已完整落實在大學還有社會當中。

李蔡彥特別提到，教育部推出的「高教深耕」計畫非常重視通識教育，未來幾年將會進入「通識復興」的新階段，朝向發展為全人終身教育的目標前進，影響全國年輕人，所學都能終生受用。