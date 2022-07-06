日本成人片市場競爭激烈，要出人頭地得費一番心思，去年有1對情侶檔男女優，為了讓影片更吸睛，竟將拍片地搬到日本愛知縣「賞楓勝地」香嵐溪，果真衝高點閱率，光年收就有3000萬日圓，折合台幣約有671萬元，然而有網友認出拍攝謎片地點後憤而檢舉，日前日本警方已依公然猥褻罪逮捕二人。

綜合日媒報導，38歲男優吉野隆賢和22歲女優山本結菜，在成人網站PornHub創立「RYO＆YUU」頻道，上傳二人以情侶視角拍攝的謎片打開知名度。在他們的創作中，吉野通常只露下半身，山本則全脫上陣，僅用口罩遮住半臉，由於兩人現實生活是情侶，加上女方有著魔鬼好身材，不只帶來訂閱人數，甚至成為PornHub新人賞唯一獲獎的日本人。

山本結菜和男友吉野拍片，甚至在Pornhub中獲得新人賞殊榮。(圖/RYO＆YUU Twitter)

女優山本曾說若是拍片被抓到，就會嫁給男優男友吉野。(圖/RYO＆YUU Twitter)

去年11月，吉野和山本為了更紅，乾脆趁著去愛知縣香嵐溪遊玩之際，在「賞楓勝地」拍攝激情謎片，山本同樣全身沒穿，配上刺激的野外場景，讓2人藉此一「炮」而紅，2個月內累計2400萬點閱，帶來極高的金錢收益，每月便可賺進250萬日圓(約台幣56萬)，年收可達3000萬日圓(約台幣671萬)。

不過，有網友認出他們在賞楓勝地拍片，憤而向日本警方檢舉，兩人於4日被依公然猥褻罪逮捕。山本對外表示，全家都知道她在拍攝謎片，也知道要為此負起責任，若是被抓到就會嫁給吉野，成為家庭主婦。