彰縣府爭取中央補助經費，擴建彰化縣田尾堆肥中心二廠，6日舉行啟用儀式，預期未來廚餘處理量，可從每個年4800公噸提升到7200公噸。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府爭取中央補助經費，擴建彰化縣田尾堆肥中心二廠，6日舉行啟用儀式，預期未來廚餘處理量，可從每個年4800公噸提升到7200公噸。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一座田尾堆肥中心從2018年啟用，讓26鄉鎮市廚餘有了去處，近年來廚餘回收成長約2倍，彰縣府再積極爭取中央補助經費，擴建彰化縣田尾堆肥中心二廠已經完工，6日舉行啟用儀式，預期未來廚餘處理量，可從每個年4800公噸提升到7200公噸。

彰化縣長王惠美表示，從2013年田尾堆肥中心一廠落成之後，處理非常多廚餘，非洲豬瘟爆發後，從2018年到2021年廚餘更大量增加，從2642公噸倍增至5567公噸，如果在末端沒有處理，廚餘大多傾倒排水溝、田裡，容易造成環境的髒亂，這座回收場發揮了重要的使命。

王惠美表示，廚餘回收再利用變成「有機堆肥土壤改良劑」，先決條件得將生廚餘、熟廚餘進行分類，二廠落成後，以自動化設備減輕人力運用，廚餘經8個星期的發酵，做出來的有機肥提供給農民。但也提醒源頭減量最重要，希望大家能夠「惜食」，吃不完，尚未過期，可送到食物銀行幫助弱勢。

環保局長江培根表示，廚餘變綠金，製作的堆肥供不應求，擴建二廠除了投入經費2455萬元，縣府也向環保署爭取經費補助8台廚餘回收車、2台多功能槽車和破碎脫水設備6套，總計7655萬元，讓設備更加完善，多功能槽車也結合這一波防疫消毒、救災、抑制揚塵。

難得的是，堆肥廠是鄰避設施，擴廠有其困難度，建設一廠時，遇到很多民眾反對，但因環境管理良好，場區外幾乎聞不到任何異味，二場擴建順利。

彰化縣環保局統計，回收生廚餘，避免廚餘進焚化爐產生空氣汙染量，二氧化碳每年減少5450.4公噸、粒狀汙染物0.05076公噸、硫氧化物0.37668公噸、氮氧化物5.99352公噸、發揮性有機物0.14004公噸。