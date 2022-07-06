6歲女童秀秀出生後飽受異位性皮膚炎所苦，經中國附醫中西醫整合治療後，病況好轉。（馮惠宜攝）

秀出長長的圖紙，6歲女童秀秀的母親用圖文紀錄女兒從1歲2個月因異位性皮膚炎接受中西醫整合治療的過程，秀秀一出生飽受疾病所苦，體無完膚、生長發育落後，順勢療法失敗後，媽媽再帶他到中國醫藥大學附設醫院接受中西醫整合治療，每次回診她都細心用圖文紀錄女兒症狀，主治醫師看到母愛的偉大，直言兒童過敏性疾病，家長積極以及態度至為關鍵。

6歲的秀秀現在有一身又嫩又白的皮膚，對比1歲2個月大時到中國附醫兒科治療時，多處皮膚因搔癢抓破、體無完膚的照片，簡直判若兩人；媽媽回憶當時女兒經常睡醒就整床血漬，睡不好、食慾不佳，生長發育落後同齡孩子，但她從網路看到中國附醫中醫師顏宏融「6歲前，關閉孩子的過敏基因：中醫兒科名醫的獨門秘訣」也燃起她繼續帶女兒到中國附醫就醫。

之後在中國附醫中醫兒科門診持續治療，經中醫師依據病童的病情採取中藥藥浴、濕敷配合口服中藥治療，並透過中西醫整合與轉介，同時於西醫兒童過敏免疫風濕科開立止癢的抗組織胺等症狀治療藥物，中西醫合作照護，從內而外、標本兼治調理病童體質並解決皮膚問題，迄今異位性皮膚炎控制穩定，現在秀秀恢復健康皮膚，也成功脫離癢癢人生。

媽媽也帶著秀秀一起回到中國附醫感謝醫療團隊悉心照顧，終結惱人的異位性皮膚炎，她也鼓勵家長，不要放棄，找對醫師、聽醫師的話孩子病情就有機會好轉。

中國附醫中醫兒科醫師王婕指出，過敏性疾病是目前台灣兒童最常見、影響日常生活與課業學習最重大的慢性疾病，其中異位性皮膚炎達10％，中國醫藥大學附設醫院自106年開設「兒童過敏中西醫聯合門診」以來，改善中重度異位性皮膚炎的成果卓越，經統計病童異位性皮膚炎嚴重度分數（SCORAD）治療後，由原來的53.67分下降至36.76分，皮膚炎範圍由53.20％降低為35.73％，並有效減少口服類固醇的使用量。