工業電腦廠凌華（6166）公告6月營收達12.59億元，月增58％、年增32.3％，繳出亮眼成績，創下歷史次高紀錄，並帶動第二季營收達27.88億元，累計上半年營收53.69億元，較去年同期成長23.24％，全年重返百億目標可望達陣。

凌華6月受惠料況緊俏問題緩解，以及產能回復正常，推升營收一舉改寫單月次高。以在手訂單預估，公司第二季營收成長力道可望更為強勁，惟受到中國大陸封控及台灣本土疫情爆發，導致生產進度未如原先預期，但6月起已明顯恢復正常，後續出貨動能將延續至下半年。

凌華董事長劉鈞日前在股東會上指出，雖然目前仍受缺料問題干擾，但相對短缺的情況已有緩解，預期下半年缺料狀況會逐步好轉，以目前訂單展望來看，下半年將優於上半年，今年全年也會比去年好。

同時，他看好工業電腦產業在高速運算、展示屏、醫療、博弈等新應用未來一兩年會快速成長，除了與英特爾合作多年外，與AMD、ARM都有不少專案正在進行當中，是未來凌華加速發展的一大機會。此外，凌華專注布局邊緣可視化應用商機，與大股東友達深化合作，會有更多結合友達面板及凌華電腦的多樣化產品，鎖定博奕、戶外廣告、電動車、充電樁等可視化應用市場。

而在Edge Autonomus事業部分，凌華旗下ZettaScale Technologies獲得知名自駕車軟體公司TTTech Auto策略性投資，雙方正在進一步整合技術，持續推動自駕和車聯網相關軟體應用。