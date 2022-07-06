兩家相約登雪山東峰竟撕破臉，吳姓爸爸於臉書回應，並且對「獨留11歲小女孩在哭坡」此事件真心的道歉，並在這幾天冷靜下來後，夫妻倆因良心譴責，每晚都要吞2至3顆安眠藥才能入睡，如今能做的事情，「只有道歉，希望能減輕心理的罪惡與愧疚感」。

日前發生兩家人相約「雪東一日來回」行程，然而此行程竟然變調，把徐家11歲小女孩獨留「哭坡」，吳家一口則直衝雪山東峰，徐家小女孩則被父親要求自行往回走，在半路相會合。

徐家妻對於吳家一口「惡意遺棄自己的女兒」到警局備案，打算提告，此舉也造成雙方撕破臉對簿公堂，而吳家夫妻也在臉書社團「靠北登山大小事」發文道歉，他們表示自己是「雪東哭坡事件的原PO夫妻」，對於事發當下因為適當的情緒，而把徐家小女孩獨留在哭坡景觀台，而真心感到抱歉，對於此不智行為，爾後在媒體上曝光，也致上12萬分歉意，所幸徐家小女孩沒事，也希望徐家夫妻能接受他們的歉意，夫妻倆日後會用「更加嚴謹的態度來審視自己的行為」。

兩家庭一起相約登山，男子因獨留友人女兒於「哭坡」，遭友人提告，夫妻發文道歉，自責「吞安眠藥才能入睡」。（示意資料照/劉宗龍攝）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「去單攻的媽媽，跟外傭留在營地叫小孩自己走下去的爸爸，都是問號啊」、「那父母的教養真的很有問題」、「看到你們這樣，我自己也學到經驗，不要隨便帶別人的小孩，帶了就要負責」、「從頭到尾不懂事件經過為何要PO出來給大家審判」、「先道歉的人，不一定就是犯錯的人」。

原PO夫妻也補充說明，「本案是非告訴乃論的罪，所以沒有道歉換撤告這件事」、「也沒有要求和解書，律師說沒太大的幫助，而我們也不想再多事」、「既然為啥沒好處還要公開道歉，一方面是被要求得公開」，另一方面，原PO夫妻倆在這幾天冷靜下來後，發現自己是恐怖又糟糕的人，怎麼會在當下做出那樣的決定，老婆已經被良心譴責到每天吃2至3顆安眠藥仍睡不好，自己也是吞了2顆安眠藥也難睡，對於此事件，唯一能做的「只有道歉，希望能減輕心理的罪惡與愧疚感」，萬幸小女孩沒事，不然，真的是一輩子的悔恨。