連江縣立委陳雪生今天拜會金門縣長楊鎮浯，就小三通、新四通和金門大橋議題交換意見。（縣府提供）

連江縣立委陳雪生今天拜會金門縣長楊鎮浯，針對因疫情停航2年多的「小三通」，建議金馬兩地縣長、立委一起會見行政院長蘇貞昌及陸委會主委邱太三尋求解套，初步可規畫人道（探病、探親）優先，其次逐步放寬商務往來，最後再依序全面解封，恢復兩岸的正常交流。

針對「金門大橋」通車後大橋兩端旅客中心，陳雪生表示將協助向交通部溝通爭取。他表示，金門鄉親盼了這座橋30年，終於看到心願達成的一天，多年前他也積極倡議「馬祖大橋」的興建，在有金門大橋的前例借鏡下，也已準備進入規畫建設階段。

楊鎮浯認同金門大橋的工程興建與未來發展確能作為馬祖大橋的範例，未來也樂於將金門遇到的困難與處理方式提供連江縣參考。他也感謝陳雪生在諸多議題上協助金門甚多，體現了「金馬一家親」的離島情誼。

楊鎮浯還說，金門大橋工程一波三折，但縣府緊盯進度協助排除困難，終於得以在今年通車，針對通車後大小金的交通、觀光、產業、生態的改變，他上任後即指示相關單位做好預案，其中公共交通路網、停車空間、產業輔導等都已在規畫。但仍有許多事項需要中央的協助，希望陳雪生委員與陳玉珍委員一起協助推動。

楊鎮浯也針對「小三通」指出，清明節專案原先已取得共識，無奈Omicron疫情爆發而中斷。他對陳雪生主張先人道、後商務的方式循序漸進恢復兩岸交通的模式十分認同。

陳雪生另指出，不少金馬民眾關心陸方提出的「大四通」計畫，其中通水已完成，而連江縣未來若有需求，也願意循金門模式來做。但四通問題牽涉中央權責，只能等待兩岸關係和緩後，再坐下來好好對話。

楊鎮浯則強調，不論通水或是大橋，都是歷經鄉親數十年爭取，歷任縣長、民代共同規動的結果，前兩年的旱情就是受惠於通水，解決了民生用水。至於攸關未來長遠發展的四通問題，他也在許多場合表明態度，主張可在推動過程中，解決各方的疑慮和尋求共識。