員林市1棟民宅14年前遭小偷，警方當時在鐵窗、屋外鐵閘門採集2枚指紋，1枚是屋主的，另1枚則身分不詳；去年間，45歲唐姓男子因涉及1件毒品案遭警方調查，經採集指紋比對，意外發現14年前的該起竊案現場的1枚指紋竟是一模一樣，檢方認定唐是竊嫌起訴，一、二審認為，指紋在門外非屋內，判無罪確定。

判決指出，該棟民宅在14年前遭小偷，直至去年唐姓男子因涉及毒品案落網，經採集指紋，發現與失竊民宅中所查出1枚指紋，正是唐男左手的食指，檢方當時起訴唐男，認為是唐所為。

判決表示，2008年9月間，張姓屋主位於員林市某民宅遭竊，宵小破壞鐵窗後，進屋行竊，包括2000元存錢筒、1扇鐵門，警方鑑識人員採證，在屋子鐵窗上採集1枚指紋為屋主所有，屋外鐵閘門指紋比對是唐男。

唐姓男子去年因涉毒品案遭調查，經採集指紋比對，剛好與14年前竊案，鐵閘門的指紋相同，但唐否認涉案，辯稱案發時可能經過附近或剛好在該處交付毒品時不小心誤觸門把，否認偷東西。

檢方認為，唐指紋出現門把應涉嫌，依加重竊盜罪起訴，一審認為採集1枚指紋，且在屋外，屋內沒採集到唐指紋，事證不足判無罪；檢方不服上訴，認為唐的指紋是要將手伸入縫隙抓住小門，才摸到鐵閘門。

台中高分院認為，唐男指紋出現在屋外鐵閘門，只能證明唐男有摸過，但無法證明唐男入屋行竊，檢方沒有舉出其他證據，證明唐男友進到該民宅，駁回上訴，判唐無罪確定。

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