三發地產將在7月推出區內基地最大、規模達3711坪，6棟量體總計780戶的造鎮級社區，包含店面及2～3房產品。（柯宗緯攝）

三發地產將在7月推出區內基地最大、規模達3711坪，6棟量體總計780戶的造鎮級社區，包含店面及2～3房產品。（柯宗緯攝）

三發地產將在7月推出區內基地最大、規模達3711坪，6棟量體總計780戶的造鎮級社區，包含店面及2～3房產品。（柯宗緯攝）

近來缺工、缺料，加上土地成本升高，房價回不去了。三發地產插旗高雄人口快速上升的仁武區，將推出區內最大造鎮案「首席大院」，總計780戶、總銷100億，每坪開價落在35至40萬，創下該區段新高，建商看準台積電效應及S科技廊帶，帶動產業結構轉型，加上本身「產品CP值高」，對房市仍抱持高度信心。

三發地產副總經理黃麗貞指出，該基地位於仁武澄德特區，是眾家建商插旗，也是仁武唯一有商業區規劃的重劃區，以及推案最多的區域。三發地產將在近期推出區內基地最大、規模達3711坪，6棟量體總計780戶的造鎮級社區，包含店面及2～3房產品。

對於開價35至40萬創下該區段新高紀錄，黃麗貞提到，全台房市漲價，不是只有仁武、高雄漲，加上台積電南下帶動房市上漲，加上高市府重大建設齊發，而土地價格比往年價格多了好幾倍，全台缺工、缺料最嚴重首推高雄及台南，工期也隨之延長，因此各項成本高漲，「不是建商要賺多少，是社會進步造就的」。

負責銷售的海悅副總經理馬士雄表示，高雄過去產業以傳產、石化業為主，如今台積電等重大科技大廠進駐，改變產業結構，帶動薪資調漲，因此若經濟持續向上，相信房價也會繼續往上漲。

馬士雄指出，「首席大院」是北高雄最大推案，三發使用的建材品質優良，還通過SGS驗證，產品CP值高，預計本周六起民眾賞屋，鎖定仁武在地客，和北高雄首購、首換市場需求。