文／NOW健康

明天就是小暑，是24節氣中的第11個節氣。暑代表炎熱，小暑則可簡單理解為小熱，主要指天氣開始變得炎熱，但還不到最熱時，所以叫小暑。中醫師提醒，時至小暑，已是初伏前後，台灣天氣常轉變成高溫而午後陣雨的型態，其關鍵就是濕與熱，易致疲倦、頭暈、頭痛、嘔吐、腹瀉等，這時千萬別輕忽以為是中暑，小心是心臟出問題。

●小暑時節易誤以為中暑 卻恐是心臟出問題

中醫師周宗翰表示，小暑節氣必須養心，心屬火臟，夏天水分流失快，如果沒有適時補充水分，血液容易變濃稠，而產生血栓；塞到腦部就變成中風，塞在心臟或是血管，就會引起狹心症或心肌梗塞。

處於高溫下，體溫也會隨之升高，皮下血管擴張，回到心臟的血流量也顯著增多，心跳會加快，心臟必須打出更多血液，以充填擴張的血管，因此會增加心臟負擔。

周宗翰提醒，夏天心臟出問題常以非典型的症狀出現。如何知道自己是夏天心臟病發作的高危族群？他表示，天熱時，若胸悶易喘、呼吸困難、不明原因失眠、大便習慣改變和虛弱、心跳快、喘、血壓不穩定的症狀，就要當心了。

小暑時節突然出現不明原因失眠，此類人傍晚時較易疲倦無力，可能長期處於壓力緊張，若交感神經過於興奮、心跳加快、心肌耗氧量增加，且夏天高溫導致血液粘稠，血液流暢性降低。

此外，思慮過度時，心血暗耗導致神不守舍，臨床上就會出現心悸、心煩、少寐、多夢。夏天水分攝取不足，就會出現排便習慣突然改變、不規則或是便祕。

●平時多拍打心經和心包經 促進血液循環、活化免疫

小暑節氣該如何護心？周宗翰建議，平時可以多拍打兩臂手肘處，此處為心經和心包經所經過之處，拍打可促進血液循環、活化免疫系統、穩定心臟節律。方法如下：

▸把1隻手伸直平放，另1隻手先從手掌背面拍打到外側的腋下以及肩膀處。

▸拍打，一般就是就像鼓掌的力度就好了，1分鐘拍打50下。

▸1天可以做2到3次。

周宗翰解釋，氣血本來在夏天就很旺盛，氣為陽，氣往上走，所以就容易氣漲氣瘀，特別容易表現在上半身，要讓身體快速的散熱，同時要儘量增加心臟的功能，讓暑熱儘量的就散出去的。所以民眾要經常拍打肺經、心經和心包經。

本文經授權轉自：NOW 健康 以為中暑恐心臟出問題 小暑養生建議多拍打兩臂手肘處