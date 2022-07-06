台北市議員王鴻薇指控新竹市長林智堅2008年的中華大學碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書，竹科管理局在神隱2天後，終於在6日傍晚正式回應，將函請中華大學釐清履約相關規定。

科管局指出，為了解竹科週邊居民觀感，藉以持續改善竹科營運機制，打造與環境共榮共好的關係，科管局在2007年12月依採購法規定，與中華大學針對上述目的，進行委託研究「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，並完成簽約。

科管局指出，履約起迄日期為2007年12月24日至2008年6月15日，依合約規定，本案之智慧財產權亦歸屬竹科管理局。

此外，為了保障科管局有使用學術機構研究相關資料及成果之權利，因此科管局與受委託機構簽訂的合約中皆訂有相關規範。

包括廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部，於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。另，廠商也保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

科管局表示，為了釐清最近外界報導對於本案的疑義，科管局將儘速函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，作為後續處理的參考依據。