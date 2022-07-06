新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，台北市議員王鴻薇指出，林智堅2008年發表的中華大學碩士論文，與同年竹科報告書相似度極高，就連他台大國發所論文也爆出疑似抄襲余正煌的論文。趙少康小編在臉書粉專指出，現在綠營用「棄余保林」的方式護航林智堅，但林智堅的中華大學碩論不只抄自政府標案研究報告，還有一部分是抄自「2005年12月的品質月刊」。

臉書粉專《康編碎碎念》今（6）日強調：「林智堅有問題的論文不是一篇、是兩篇！中華大學抄襲的來源不止一個、是兩個！」康編發現，現在綠營只拿台大國發所的論文，說是余正煌抄林智堅的，用「棄余保林」的方式護航，透過「國發所論文」的解釋，連中華大學的一起洗掉。

康編強調，林智堅是「台大國發所碩論」跟「中華大學碩論」都有問題，甚至點出「林智堅中華大學碩論不只抄自政府標案研究報告『以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度』，還有另一部分是抄自『2005年12月的品質月刊』」，康編直呼：「所以抄襲的來源不是一個、是兩個！有問題的論文不是一篇、是兩篇！」此篇文章一發出，也立刻引起許多網友熱烈討論。

網友紛紛留言表示「當初打李眉蓁多狠，現在就要打多狠，這是把好槍啊」、「教育界論文門正面對決」、「魚目混珠、混淆視聽，剛好是民進黨的專長欸」、「這次林智堅要是安全下莊，想必後續綠營會讓他飛黃騰達」。